Гинцбург сообщил, что беременные смогут прививаться от коронавируса со следующей недели

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Беременные, возможно, получат возможность сделать прививку от коронавируса уже на следующей неделе. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я думаю, буквально на следующей неделе совершенно официально беременные женщины могут вакцинироваться. Этот вопрос решен", - сказал он, заметив, что это стало возможным благодаря усилиям Минздрава.

Вакцина, по его словам, защищает не только беременных, а будет защищать и новорожденных в результате грудного вскармливания.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что количество беременных, которые сейчас наблюдаются в связи с этим заболеванием, составляет около 10 тыс. человек.

Разрешение на вакцинацию "Спутник V", по его словам, будет получено в ближайшую неделю.