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Гинцбург сообщил, что беременные смогут прививаться от коронавируса со следующей недели

Глава Центра им. Гамалеи заявил, что "этот вопрос решен"
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Евгений Одиноков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Евгений Одиноков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Беременные, возможно, получат возможность сделать прививку от коронавируса уже на следующей неделе. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Я думаю, буквально на следующей неделе совершенно официально беременные женщины могут вакцинироваться. Этот вопрос решен", - сказал он, заметив, что это стало возможным благодаря усилиям Минздрава.

Вакцина, по его словам, защищает не только беременных, а будет защищать и новорожденных в результате грудного вскармливания.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что количество беременных, которые сейчас наблюдаются в связи с этим заболеванием, составляет около 10 тыс. человек.

Разрешение на вакцинацию "Спутник V", по его словам, будет получено в ближайшую неделю.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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