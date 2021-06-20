Гинцбург: индийский штамм быстрее развивается в тяжелую форму заболевания

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Индийский штамм коронавируса провоцирует быстрый переход от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Об этом в воскресенье заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-1" .

"Он [индийский штамм] злее, он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания, тем самым сокращая время возможного появления собственных антител", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 178,2 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 316 826 случаев заражения, выздоровели 4 869 972 человека, умер 129 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.