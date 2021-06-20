В РФПИ считают, что срочная вакцинация позволит не повторить индийский сценарий

"Важно вакцинироваться и, в случае необходимости, ревакцинироваться как можно быстрее, чтобы защитить себя и своих близких и избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошел в Индии. Действия регионов по ускорению и введению обязательной вакцинации для определенных категорий граждан позволят спасти множество жизней", - отметил глава фонда.

Дмитриев также подчеркнул, что, в отличие от других стран, в России разработаны и широко доступны безопасные вакцины. По его словам, эффективность и безопасность "Спутника V" подтверждена данными медицинских регуляторов в десятках стран.

"Срочная вакцинация граждан России особенно критична сейчас, в связи с появлением нового мутировавшего в Индии штамма коронавируса - варианта "дельта". В разных странах распространение этого штамма среди заболевающих может проходить по-разному, но на примере Индии мы видим, что в течение двух месяцев с начала распространения среднесуточное количество инфицированных выросло на пике заболеваемости в 25 раз", - отметил Дмитриев.

Ранее власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду.

В перечень тех, кто обязан пройти вакцинацию, попали работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе водители такси). Кроме того, привиться должны работники салонов красоты, организаций, оказывающих бытовые услуги, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях. В списки попали и сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также столичные и областные чиновники.