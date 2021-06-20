В Роспотребнадзоре заявили, что туристы не влияют на эпидситуацию в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 20 июня. /ТАСС/. Туристы не влияют на эпидемиологическую ситуацию в Кабардино-Балкарии (КБР), которая ухудшается на протяжении последних дней. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье руководитель управления Роспотребнадзора по региону Жирослан Пагов.

В КБР продолжается активный туристический сезон, также не завершен сезон на горнолыжном курорте "Эльбрус", где до сих пор можно прокатиться на лыжах и сноуборде. В гостиницах, санаториях и турбазах наблюдается наплыв отдыхающих. Турпоток в республику по итогам первого квартала 2021 года составил 243 тыс. человек, что на 70% больше, чем в прошлом году, при этом 220 тыс. туристов посетили курорт "Эльбрус".

"К сожалению, рост [заболеваемости коронавирусом] идет. На сегодня уже 25 положительных [результатов]. В основном болеют молодые люди 30-49 лет, но очень надеемся, что с учетом того, что у нас темпы вакцинации увеличились в четыре раза, мы этот рост остановим. При ухудшении ситуации новые ограничения возможны, но хочу сказать, что туристско-рекреационный комплекс пока никакого влияния на развитие эпидситуации в республике не оказывает. За прошлый год у нас было семь заносов из курортов черноморского побережья, Каспия, из наших отдыхающих занос был из Москвы, Подмосковья, Оренбурга, Астраханской области, всего четыре случая", - рассказал Пагов.

Местные власти с 19 июня запретили проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, треть работников предприятий и лица старше 65 лет переведены на дистанционный режим работы. На рабочих местах рекомендуется находиться малыми группами и в разное время для минимизации контактов как на работе, так и в общественном транспорте в часы пик. "Сейчас болеют молодые люди. В основном, по результатам различных массовых мероприятий, из-за несоблюдения масочного режима, дистанции, есть и заболевшие дети. При ухудшении ситуации новые ограничения возможны", - добавил собеседник агентства.

По данным на 20 июня, в КБР выявлено 24 616 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 23 840, умерли - 486 человек. В госпиталях получает медицинскую помощь 241 пациент, из них в реанимациях - 40 человек. Всего в двух госпиталях развернуто 290 коек. В республике работают 50 пунктов вакцинации и 36 выездных бригад, доступны вакцины от коронавируса "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак".