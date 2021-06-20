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"Мегафон" восстановил работу сервисов после непродолжительного сбоя

Жалобы на неполадки поступали в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Якутске, а также в Благовещенске, Новосибирске и Чите

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Компания "Мегафон" сообщила о восстановлении работы сервисов связи после кратковременного сбоя.

"Ряд абонентов в Дальневосточном регионе сегодня могли наблюдать снижение скорости передачи данных в результате обрыва двух линий связи. Специалисты компании оперативно задействовали резервные каналы. В настоящее время работа сервисов восстановлена", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщал о жалобах на проблемы в работе сервисов компании "Мегафон". Жалобы на неполадки поступали в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Якутске, а также в Благовещенске, Новосибирске и Чите.

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