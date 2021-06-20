В Калмыкии и Астраханской области прогнозируют аномальную жару и песчаные бури

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рекордная для июня жара установится на предстоящей неделе в Калмыкии и Астраханской области, ситуация будет усугубляться пыльно-песчаными бурями, особенно сильными в степной республике. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Температура воздуха в Астрахани на следующей неделе подберется к рекордам 2015 года, когда (в эти же дни) было 38-39 градусов. Мы эти рекорды либо повторим, либо побьем <…> В Калмыкии будет рекордная жара начиная со вторника. Она продлится как минимум до выходных. Столбики термометров будут штурмовать 40-градусную отметку. Это будет рекордная жара за всю историю метеонаблюдений для конкретно этих дней - с 22 по 26 июня - и всего июня за всю историю наблюдений", - сказал он.

В Калмыкии также прогнозируется ветер до 20 м/с. В таких условиях пыльные (песчаные) бури продлятся до среды включительно. Потом ветер начнет стихать. В Астрахани ситуация будет полегче - порывы ветра будут достигать 11-14 м/с. Также дискомфорт, связанный с бурями, будут испытывать жители Дагестана, севера Ставропольского края.

"Пыльно-песчаные бури - это, в принципе, будет история на весь Юг России с наибольшей концентрацией в Калмыкии. Песчинки песка на неделе захватят низовья Дона, будут распространяться со стороны Каспия вдоль западных границ страны <…> пойдут по касательной через Черноземье и западные районы страны - Брянскую и Смоленскую области и выйдут на Новгородскую, Псковскую, Ленинградскую области. Может, невооруженным глазом они и не будут заметны, но приборы будут их фиксировать", - добавил собеседник агентства.