В Петербурге приостановили работу двух кинозалов за нарушения антиковидных требований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Работа двух кинозалов, а также проведение музыкального фестиваля приостановлены в Санкт-Петербурге из-за нарушений действующих ограничений, связанных с пандемией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе администрации города.

"За нарушение антиковидных требований остановлено проведение музыкального фестиваля, приостановлена деятельность двух кинозалов и четырех кальян-баров", - говорится в сообщении. В частности, рейды прошли в торговых центрах "Тукан" и "Балкания Нова". В "Тукане" персонал и посетители не используют средства индивидуальной защиты, отсутствует разметка для дистанцирования. Кроме того, вопреки запрету, работает фудкорт.

"В кинотеатрах торгового комплекса "Балкания Нова" посетители не использовали маски, дистанция между ними не соблюдалась. Сотрудниками Комитета составлено пять протоколов осмотра, сотрудниками Роспотребнадзора - три протокола осмотра. Временно остановлена работа кинозалов, входы в них опечатаны", - рассказали в пресс-службе.

Также сотрудники комитета по контролю за имуществом обследовали лофт-пространство на Арсенальной набережной. Как отметили в Смольном, в здании и на прилегающей к нему территории проводился музыкальный фестиваль без согласования с городским комитетом по культуре, при этом на мероприятии присутствовали более 500 посетителей.

"Билеты на фестиваль были без указания зрительского места. Также организаторами не были представлены журналы термометриии и дезинфекции, в здании посетители находились без средств индивидуальной защиты. Проведение мероприятия было остановлено, посетители покинули территорию лофт-пространства", - пояснили в пресс-службе.

Помимо торговых центров рейды прошли в 241 отдельно стоящем объекте сферы услуг, торговли и общепита. За нарушение стандарта санитарной безопасности сотрудники комитета составили 59 протоколов осмотра в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 10 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц. Принято решение о временном запрете деятельности в отношении четырех кальянных.

Ситуация в городе

За последние дни заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Петербурге растет, в городе разворачивают дополнительные койки для этой категории пациентов. 20 июня впервые с февраля в городе выявили более тысячи заразившихся. Всего в Петербурге выявили 457 355 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 428 695 человек, умерли 15 341.