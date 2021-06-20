В Петербурге температура воздуха второй день подряд превышает рекордные показатели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Санкт-Петербурге превысила 30 градусов тепла и второй день подряд бьет погодный рекорд. Об этом в воскресенье сообщил в своем "Фейсбуке" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Санкт-Петербурге установлен второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Сегодня, 20 июня, в 12:00 столбики термометров в Северной столице поднялись до отметки +30,6 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем было в этот день в 2006 году", - написал Леус.

Днем ранее воздух в Петербурге прогрелся до плюс 29,9 градуса, что стало рекордным показателем за последние 116 лет в этот день.

Главное управление МЧС России по Петербургу также предупредило, что 21 июня в северной столице ожидается аномально жаркая погода - плюс 32-34 градуса. При этом во второй половине дня местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 14 м/с.