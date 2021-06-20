Пляжи Ялты расчистили от мусора после подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Пляжи Ялты расчищены от мусора, но их состояние и отсутствие результатов проверки качества воды пока не позволяют разрешить купание как минимум в течение трех ближайших дней, сообщил ТАСС заммэра города Сергей Стрельбицкий.

"Расчистку уже провели, но там, где мусора было очень много, не везде успели вывезти. Но остаются еще вопросы, связанные с пляжами. Сейчас вводится запрет на купание на три дня, связанный с тем, что большие селевые потоки попали [в море]. Как только будут сделаны пробы и вода будет соответствовать ГОСТам - мы их откроем", - сказал Стрельбицкий.

Он выразил надежду, что открыть пляжи для посетителей возможно будет уже 22 июня.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.