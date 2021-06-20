Загрузка некоторых отелей в Сочи превысила 85%

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Загрузка некоторых отелей и санаториев в Сочи превысила 85%. Всего сейчас на курорте отдыхают около 185 тыс. туристов, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

"Сегодня на курорте отдыхают около 185 тыс. гостей, загрузка некоторых мест размещения в Сочи превышает 85%. Мы должны в условиях высокого сезона сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию, обеспечить комфорт и безопасность для сочинцев и гостей города", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что в Сочи возобновлена работа оперативного штаба, усилена работа медицинских служб, проведен дополнительный инструктаж персонала.

Кроме того, глава города отметил, что в Сочи работают семь пассажирских автотранспортных предприятий, каждый день на маршруты выходят 850 единиц транспорта, которые ежедневно обрабатываются

"Сотрудники организаций перед рейсом проходят обязательную термометрию, продолжается и вакцинация среди водительского состава. Также в Сочи регулярно обрабатываются автобусные остановки и подземные переходы. Обработка общественных пространств и поверхностей уличной мебели проходит в ежедневном режиме во всех муниципальных парках во всех внутригородских районах курорта", - добавил мэр Сочи, отметив, что аттракционная техника также обрабатывается после каждого запуска, дезинфицируются поручни и сиденья.

Также Копайгородский напомнил, что в этом сезоне в городе открыты около 200 пляжей, 33 из них получили международный экологический знак качества "Голубой флаг". На курорте продолжают работу специальные мониторинговые группы, которые контролируют санитарную обработку на пляжах и объектах общепита, расположенных на набережных.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха. Ранее сообщалось, что туристический поток в Сочи в 2021 году прогнозируется на уровне 2019 года - курорт ожидает порядка 6,5 млн туристов.