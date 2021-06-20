Биолог заявил, что восстановление экосистемы Черного моря у Ялты потребует до семи лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Восстановление морской экосистемы в акватории Ялты, где в пятницу прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления, может занять от нескольких месяцев до семи лет. Об этом в воскресенье рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем Института биологии южных морей РАН (Севастополь) Николай Шадрин.

"Мусор, мутная вода, взвесь - все поступило в море. В результате этого происходит несколько вещей. Первое - свет перестает практически проникать в воду, в толщу, нарушается фотосинтез, уменьшается выделение кислорода. <…> Так как на дне накапливаются органические вещества, там начинается интенсивный процесс бактериального разложения с огромным поглощением кислорода. Все это может привести к заморным явлениям, - сказал Шадрин. - И сколько оно [море] будет восстанавливаться - зависит от размеров [заморного пятна]: если это одно маленькое пятнышко, то это несколько месяцев. Если это большое пятно, как мы наблюдали в Черном море, когда донное траление было, они восстанавливались за 3-5 лет. Когда мощные цунами были в юго-восточной Азии, там восстановление донных сообществ происходило примерно 5-7 лет".

По словам ученого, во всем мире сейчас наблюдается процесс увеличения количества экстремальных погодных явлений, которые связаны, прежде всего, с изменениями климатической системы. "На появление экстремальных явлений мы влиять не можем, но когда оно наступает, от него есть какой-то негативный эффект. И вот этот эффект зависит от того, насколько природная ситуация нарушена деятельностью человека", - сказал собеседник агентства, отметив, что в Ялте антропогенная нарушенность ландшафта очень высока.

Факторы восстановления

Представитель ИнБЮМ добавил, что одним из факторов, которые повлияют на восстановление экосистемы, является ветер. "Если ветер к берегу - мусор прибивается и никуда не уходит. Ветер идет в море от берега - все это довольно быстро оказывается на большой акватории <…> Это не мгновенно, это пятно может разноситься несколько дней при одном ветре, при другом оно будет стоять месяц".

Ученый отметил, что на вопросы о конкретных сроках восстановления экосистемы и как уменьшить эти сроки помогло бы ответить соответствующее исследование, которое мог бы провести институт, однако оно будет затратным. Заказ на такую работу пока не поступал.