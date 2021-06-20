Медведев отметил вклад Лысенко в формирование новых методов работы телевидения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким журналиста, гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, умершего в Москве в воскресенье в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили в секретариате зампреда СБ РФ.

"Анатолия Григорьевича отличал творческий подход к делу, умение объединять вокруг себя единомышленников, воплощать в жизнь яркие, нестандартные проекты, вести со зрителем прямой, доверительный диалог", - говорится в телеграмме Медведева. Он подчеркнул, что в медиасообществе Лысенко знали как настоящего профессионала, одного из основоположников современной отечественной тележурналистики.

Зампред Совбеза отметил, что Лысенко был автором целого ряда популярных фильмов и передач, среди которых особое место занимает "Взгляд".

"Неоценима роль Анатолия Григорьевича в становлении и развитии Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, формировании принципиально новых методов работы телевидения. Он многое сделал для того, чтобы оно было ярким, интересным, неординарным, пользовалось любовью и уважением миллионов людей", - написал Медведев.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года. В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1960 года работал на Центральном телевидении. Один из создателей телепередачи "Взгляд". Генеральный директор ВГТРК (1990-1996), один из основателей телеканала "ТВ-Центр" (1997). В 2012 году указом президента РФ назначен генеральным директором ОТР.