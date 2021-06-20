{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев отметил вклад Лысенко в формирование новых методов работы телевидения

Зампред Совета безопасности РФ рассказал, что журналиста отличал творческий подход к делу, умение объединять вокруг себя единомышленников, воплощать в жизнь яркие и нестандартные проекты
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
Описание
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким журналиста, гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, умершего в Москве в воскресенье в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили в секретариате зампреда СБ РФ.

На эту тему
"Стоял на страже интересов независимого и качественного телевидения". Коллеги о Лысенко
"Стоял на страже интересов независимого и качественного телевидения". Коллеги о Лысенко

"Анатолия Григорьевича отличал творческий подход к делу, умение объединять вокруг себя единомышленников, воплощать в жизнь яркие, нестандартные проекты, вести со зрителем прямой, доверительный диалог", - говорится в телеграмме Медведева. Он подчеркнул, что в медиасообществе Лысенко знали как настоящего профессионала, одного из основоположников современной отечественной тележурналистики.

Зампред Совбеза отметил, что Лысенко был автором целого ряда популярных фильмов и передач, среди которых особое место занимает "Взгляд".

"Неоценима роль Анатолия Григорьевича в становлении и развитии Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, формировании принципиально новых методов работы телевидения. Он многое сделал для того, чтобы оно было ярким, интересным, неординарным, пользовалось любовью и уважением миллионов людей", - написал Медведев.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года. В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1960 года работал на Центральном телевидении. Один из создателей телепередачи "Взгляд". Генеральный директор ВГТРК (1990-1996), один из основателей телеканала "ТВ-Центр" (1997). В 2012 году указом президента РФ назначен генеральным директором ОТР.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Система "Лесвосток.рф" будет оценивать способность лесов поглощать углерод
Благодаря новой системе, по словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, бизнес получает доступ к лесным ресурсам, минуя бюрократические структуры
Читать полностью