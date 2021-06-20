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Эксперт назвал нежелательным прием антигистаминных препаратов перед вакцинацией от ковида

Главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков отметил, что такие препараты могут маскировать первичные признаки анафилактического шока при аллергической реакции на прививку

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Антигистаминные препараты не рекомендуются к приему перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Такое мнение в воскресенье высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM".

"Новые научные данные показывают, что [перед прививкой] антигистаминные препараты, особенно при коронавирусных инфекциях, не показаны", - сказал он.

Эксперт добавил, что антигистаминные препараты могут маскировать первичные признаки анафилактического шока при аллергической реакции на вакцину. "[Прием антигистаминных препаратов] нежелателен, кроме лиц, у которых действительно выражены аллергические заболевания", - уточнил он.

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