Эксперт назвал нежелательным прием антигистаминных препаратов перед вакцинацией от ковида

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Антигистаминные препараты не рекомендуются к приему перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Такое мнение в воскресенье высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM".

"Новые научные данные показывают, что [перед прививкой] антигистаминные препараты, особенно при коронавирусных инфекциях, не показаны", - сказал он.

Эксперт добавил, что антигистаминные препараты могут маскировать первичные признаки анафилактического шока при аллергической реакции на вакцину. "[Прием антигистаминных препаратов] нежелателен, кроме лиц, у которых действительно выражены аллергические заболевания", - уточнил он.