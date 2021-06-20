Волонтеры помогают расчистить больницу в Керчи, подтопленную в результате сильных дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Волонтеры вместе с депутатами Госсовета Крыма помогают расчистить городскую больницу Ялты, попавшую в зону подтопления после прошедших дождей. Об этом в воскресенье на своей странице во "ВКонтакте" сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

"Осмотрел состояние Керченской городской больницы. Второй день здесь находятся волонтеры и депутаты крымского парламента. Они помогают очистить больницу от последствий стихии", - говорится в сообщении.

Накануне на территории больницы организовали субботник. В учреждении оказались затоплены шесть служебных автомобилей, намокла картотека, повреждены компьютеры, офисная мебель. При этом с субботы больница работает в штатном режиме.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 40. Еще два человека пропали без вести, ведутся поиски.