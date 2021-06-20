Более 30 медработников КБР получили госнаграды в день профессионального праздника

НАЛЬЧИК, 20 июня. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков вручил государственные награды более 30 медицинским работникам в день их профессионального праздника, сообщили в воскресенье журналистам в его пресс-службе.

"За самоотверженный труд и высокий профессионализм глава КБР вручил почетные государственные награды врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, лаборантам, работающим в учреждениях системы здравоохранения КБР. Указом президента РФ за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова награждены девять человек, медали Луки Крымского удостоены восемь", - пояснили в пресс-службе.

Среди награжденных сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в КБР, Управления Роспотребнадзора по КБР. Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено главврачу Кардиологического диспансера Нодару Шарданову, благодарственное письмо президента РФ вручили фельдшеру Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Людмиле Головиной. Большая группа врачей, медсестер, фельдшеров и других медработников отмечены наградами Кабардино-Балкарской Республики.

"Справедливо считается, что медицина - это призвание, ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, знаний, опыта, большой душевной щедрости", - сказал Коков, обращаясь к собравшимся. "Новые вызовы позволили нам всем переосмыслить, полнее прочувствовать великую значимость и профессиональную сложность вашего труда. С первых дней пандемии наши врачи, фельдшеры, медсестры, младший персонал, сотрудники бригад скорой помощи, работники эпидемиологической службы находятся, без преувеличения, на передовой, ежеминутно рискуют своим здоровьем, часто работают на пределе человеческих возможностей", - подчеркнул он.

Говоря о перспективах развития системы здравоохранения региона, Коков сделал акцент на оплате труда медработников. "Президент Российской Федерации, выступая сегодня с поздравлением медицинских работников, отдельно остановился на этой теме. Уверен, что решения будут конкретные, четкие, и оплата труда медицинских работников будет совершенно на другом уровне. Во многом именно благодаря тому, что вы проявляете сплоченность и взаимовыручку, действуете как единое целое, нам удается держать эпидемиологическую ситуацию в республике под контролем. В этот сложный период система здравоохранения Кабардино-Балкарии с честью выдержала непростые испытания, доказала свою надежность и эффективность", - подчеркнул Коков.