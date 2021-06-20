В ялтинском поселке удалось построить дамбу и взять поток воды под контроль

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Поток воды, до сих пор идущий через поселок Кореиз, входящий в состав Большой Ялты, удалось взять под контроль благодаря сооружениям, построенным специалистами МЧС и Минобороны за двое суток, сообщил в воскресенье ТАСС вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

Ранее власти Ялты сообщали, что в Кореизе сложилась самая серьезная ситуация: в то время, когда в других районах муниципалитета уже идет уборка и ликвидация последствий непогоды, поселок продолжает подтапливать.

"По Кореизу улучшения есть серьезные. По крайней мере, отстроили, сделали в виде дамбы, и поток воды контролируется нами. Уже не беспорядочный поток, а течет в нужном нам направлении. Обложили потоки мешками, сделали сооружения, и вода идет в нужно направлении", - сказал Михайличенко.

Он пояснил, что над временными гидротехническими сооружениями, которые позволяют контролировать поток, в течение двух суток беспрерывно работали сотрудники МЧС и представители Минобороны.

По его данным, все еще заблокированными остаются отдельные дома. Те, кому требовалась эвакуация, из них вывезены, а отказавшиеся ехать в пункты временного размещения обеспечены водой и другим необходимым.

"Объем воды уменьшился, но поток идет. По самому населенному пункту видно, что жизнь более или менее появилась - магазины работают, люди на площадь и улицы вышли", - добавил вице-премьер.