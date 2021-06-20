{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Состояние Марины Максимовой, находящейся в коме, остается без изменений. Она в медикаментозном сне, сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская
Марина Максимова (МакSим) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Марина Максимова (МакSим)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Состояние певицы Марины Максимовой (МакSим), находящейся в коме, остается без изменений. Ее оснащают кислородом, сообщила в воскресенье пиар-менеджер певицы Яна Богушевская.

"Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают", - сказала она в беседе с телеканалом "Звезда".

Ранее у певицы Максим диагностировали пневмонию, она находится в искусственной коме. Тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат.

Теги
Россия
Ситуация в Крыму после сильных ливней
Заявления от потерявших имущество жителей Ялты примут по электронной почте и телефону
В городе создали девять рабочих групп, специалисты которых начнут выезжать по адресам заявителей с 22 июня
Читать полностью