Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Состояние певицы Марины Максимовой (МакSим), находящейся в коме, остается без изменений. Ее оснащают кислородом, сообщила в воскресенье пиар-менеджер певицы Яна Богушевская.

"Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают", - сказала она в беседе с телеканалом "Звезда".

Ранее у певицы Максим диагностировали пневмонию, она находится в искусственной коме. Тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат.