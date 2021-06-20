Проект по привлечению пенсионеров к спорту запускают в Ивановской области по гранту

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спортивные группы по северной ходьбе для пенсионеров, находящихся на самоизоляции, запускают во всех муниципалитетах Ивановской области в июле благодаря президентскому гранту. Занятия позволят минимизировать последствия нахождения пожилых людей в четырех стенах и помочь быстрее восстановиться переболевшим ковидом, сообщил ТАСС председатель Ивановского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Леонид Лампасов.

"Благодаря выигранному президентскому гранту почти в 3 млн [рублей], мы получили возможность реализовать наш проект "Территория здоровья плюс". В его рамках на базе 25 ветеранских организаций почти во всех муниципалитетах Ивановской области будут созданы специальные группы для пенсионеров для регулярных занятий северной ходьбой в формате оздоровительной физкультуры. Это позволит минимизировать последствия вынужденной самоизоляции в условиях ковида", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, проектом также предусмотрено создание групп "ходоков" для тех, кто переболел коронавирусной пневмонией в легкой и средней форме. Занятия будут проходить под руководством опытных инструкторов, при сопровождении врачей Ивановской медицинской академии и волонтеров-медиков по специальной адаптированной программе. "Подобные занятия позволяют пожилым людям ходить по маршрутам в любое время года с сохранением социальной дистанции, что важно во время ограничительных мер, и поддерживать организм в тонусе. Всего будет проложено не менее 30 маршрутов протяженностью от 0,5 до 3 км", - сообщил Лампасов.

В рамках проекта для пенсионеров закупят весь необходимый инвентарь и методические материалы. Каждая группа будет состоять из 25-30 участников, всего планируется охватить такими оздоровительными занятиями минимум 900 человек.