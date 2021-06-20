Заявления от потерявших имущество жителей Ялты примут по электронной почте и телефону

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Ялты в понедельник приступят к приему заявлений от жителей, чье имущество оказалось поврежденным в результате подтопления, спровоцированного сильными дождями. Как сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе мэрии, заявление можно подать лично, по электронной почте и по телефону.

"С 21 июня с 09:00 до 18:00 в администрации города Ялта <...> осуществляется прием граждан, чье имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС <…> Принести заявление можно лично в администрацию Ялты, отправить на электронную почту и передать информацию по телефону", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что заявления принимаются по e-mail: kanc.admin@yalta.rk.gov.ru, в ЕДДС по телефонам 112 и (3654) 23-93-83, а также по телефонам горячей линии, созданной в городском департаменте труда и социальной защиты населения: +79789028935, +79789028929, +73654343003. В городе создано девять рабочих групп, специалисты которых начнут выезжать по конкретным адресам заявителей с 22 июня.