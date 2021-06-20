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Военных врачей России наградили специальной медицинской премией "Призвание"

Специальной медицинской премии удостоились военные врачи, оказывающие помощь во время войн, террористических актов, стихийных бедствий и катастроф

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Военные врачи, оказывающие помощь во время войн, террористических актов, стихийных бедствий и катастроф удостоились специальной медицинской премии страны "Призвание". Церемония награждения была показана в воскресенье на Первом канале.

"Уважаемые коллеги, в прошлом году военной медицине исполнилось 400 лет. На протяжении всего этого времени военные медики всегда были надежной защитой не только армии, но и всех гражданских лиц нашего государства, - сказал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, также удостоившийся премии. - Хочу сказать, что пандемия в очередной раз показала, что мы можем и готовы помочь всегда. <...> Я искренне поздравляю вас с нашим праздником".

"Призвание" - главная медицинская премия России, где профессиональные врачи и организаторы здравоохранения оценивают работу своих коллег. Традиционно лучших врачей отмечают в номинациях "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии".

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