Коронавирус подтвердили у 12 детей в "Артеке"

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты выявили коронавирус у 12 детей в международном детском центре "Артек" в Крыму. Об этом в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор центра Константин Федоренко.

"На сегодняшний день выявлено 12 детей. По признакам инфекционным мы их перевели в медицинские учреждения министерства здравоохранения Республики Крым. Там было подтверждено, что у детей ковид", - сказал Федоренко.

Ранее заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский сообщал, что коронавирусная инфекция выявлена у нескольких детей, находящихся на отдыхе в "Артеке". Все дети в хорошем состоянии, пневмонии у них не выявлено. Заразившиеся, по словам Лясковского, находятся на лечении в детской инфекционной больнице Симферополя, контактные - в санатории "Прибой" и больнице крымского города Армянска, где открыты койки для обсервации.

О ситуации в регионе

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в регионе выявили около 46 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. На лечении находятся свыше 2 тыс. пациентов.