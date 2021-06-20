Катар подготовит 1 млн доз вакцины от коронавируса для болельщиков к ЧМ-2022

КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Власти Катара подготовят 1 млн доз препарата против вызываемого новым коронавирусом заболевания для болельщиков, которые намерены посетить эмират в дни проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом заявил в воскресенье на встрече с журналистами премьер-министр и глава МВД страны шейх Халед бен Халифа Аль Тани.

"Существует вероятность того, что некоторые страны не смогут вакцинировать всех своих граждан. Катар не позволит болельщикам входить на стадионы без полной вакцинации от коронавируса, поэтому в настоящее время мы ведем переговоры с одной из компаний о поставке 1 млн доз вакцины", - приводит его слова Катарское информационное агентство.

"Главная цель вакцинации тех, кто приедет в Катар на чемпионат мира по футболу, - это защита здоровья гостей и жителей страны", - уточнил глава кабмина. Он также добавил, что в самом Катаре с населением 2,75 млн человек "в течение ближайшей недели уже 72% жителей будут привиты как минимум одной дозой".

В апреле глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани информировал, что власти страны ведут переговоры с производителями препаратов против коронавируса, чтобы обеспечить вакцинацию всех болельщиков, которые намерены посетить чемпионат мира. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Игры состоятся в пяти городах на восьми стадионах.

На текущий момент в стране с начала пандемии зарегистрировано 220 800 случаев заражения коронавирусом, при этом 218 244 человека уже выздоровели. По меньшей мере 583 пациента умерли от последствий заражения. Количество доз вакцин, введенных жителям страны, достигло 2 886 323.