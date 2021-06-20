Швеция продлила запрет на въезд в страну без сертификата о вакцинации

СТОКГОЛЬМ, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло в воскресенье решение о продлении запрета на поездки в Швецию из стран ЕС и Европейской экономической зоны. Исключения будут составлять лица, которые могут предоставить сертификат о вакцинации, об отрицательном результате теста на коронавирус или о наличии антител, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии

Продление запрета вступает в силу 30 июня и действует до 31 августа. Для жителей Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии ограничений на въезд нет.

"Правительство решило продлить запрет на въезд в Швецию из-за продолжающейся неопределенной ситуации с инфекцией, - отмечено в сообщении. - Шведские правила в настоящее время адаптируются к правилам ЕС и в то же время продлевают запрет на въезд до 31 августа".