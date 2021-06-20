В Иране участились случаи незаконного оформления разрешений на въезд в Россию

ТЕГЕРАН, 20 июня. /ТАСС/. Случаи незаконного оформления разрешений на въезд в Россию рядом иранских компаний под предлогом посещения чемпионата Европы по футболу участились в Иране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении посольства РФ в Тегеране.

"В последнее время участились случаи незаконного оформления рядом иранских компаний под предлогом посещения чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге разрешений на въезд в Российскую Федерацию с использованием фальшивых паспорта болельщика (Fan ID) и билета на матч", - отмечается в сообщении, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно заявлению посольства, "в случае прилета в Россию по данным поддельным документам иностранным гражданам будет отказано в пересечении границы, они будут депортированы". "Хотели бы также указать на частое несоответствие реальной цели поездки иранских граждан в Россию с заявленной. Фиксируем попытки приезда в Россию для последующего незаконного пересечения границы с европейскими государствами, что также является нарушением закона, которое влечет за собой уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

На текущий момент из-за вспышки коронавирусной инфекции въезд для иранских граждан в Россию ограничен в соответствии с постановлением правительства РФ.