МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Книжный фестиваль "Красная площадь" с 17 по 20 июня посетили около 50 тыс. гостей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"За четыре дня книжный фестиваль "Красная площадь" посетили около 50 тыс. гостей. В этот раз из-за мер безопасности, связанных с коронавирусом, который, увы, все еще в городе, нам пришлось сократить число посетителей", - сказал собеседник агентства.

Там также сообщили, что онлайн-трансляции событий смотра шли в соцсети "ВКонтакте". "За все дни наш онлайн-марафон собрал около 5 млн зрителей", - указали в пресс-службе.

Фестиваль "Красная площадь" организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российским книжным союзом.