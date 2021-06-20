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Книжный фестиваль "Красная площадь" посетили около 50 тыс. гостей

Кроме того, онлайн-трансляции событий посмотрели около 5 млн зрителей, сообщили в пресс-службе смотра

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Книжный фестиваль "Красная площадь" с 17 по 20 июня посетили около 50 тыс. гостей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"За четыре дня книжный фестиваль "Красная площадь" посетили около 50 тыс. гостей. В этот раз из-за мер безопасности, связанных с коронавирусом, который, увы, все еще в городе, нам пришлось сократить число посетителей", - сказал собеседник агентства.

Там также сообщили, что онлайн-трансляции событий смотра шли в соцсети "ВКонтакте". "За все дни наш онлайн-марафон собрал около 5 млн зрителей", - указали в пресс-службе.

Фестиваль "Красная площадь" организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российским книжным союзом.

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