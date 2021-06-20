{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Белом доме пригрозили КНР изоляцией в случае отказа выяснять причины появления COVID-19

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай должен впустить на свою территорию международных специалистов или выяснить, откуда появилась инфекция
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан AP Photo/Evan Vucci
Описание
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Китай окажется в изоляции, если не впустит на свою территорию международных специалистов, которые пытаются выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться коронавирус. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

На эту тему
Доклад ВОЗ по итогам поездки в Ухань. Главное
Доклад ВОЗ по итогам поездки в Ухань. Главное

Говоря о консультациях, которые ранее американский лидер Джо Байден проводил с представителями стран, являющихся союзниками Вашингтона, Салливан отметил: "Это дипломатическая подготовка, сплочение государств, наращивание политического и дипломатического давления на Китай". "Это ключевой элемент предпринимаемых нами усилий с целью поставить Китай перед жестким выбором: либо они подойдут к этому ответственно и впустят следователей, чтобы они могли заняться своей работой и выяснить, откуда все это появилось, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", - сообщил он.

Байден ранее заявил, что власти Китая должны открыть для мирового сообщества доступ к Уханьскому институту вирусологии. Он отметил, что пока "не пришел к выводу" относительно происхождения коронавируса. В конце мая Байден сообщил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или с возможного инцидента в китайской лаборатории. Американский лидер поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.

Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, подобное поручение американского президента указывает на то, что США не заботятся о фактах и истине, не заинтересованы в проведении серьезного, основанного на научном подходе исследования источников происхождения коронавируса и используют эпидемию как инструмент политических манипуляций.

Теги
СШАКитайПандемия COVID-19
Фестиваль болгарской культуры "Розафест" пройдет в Крыму
На форум прибудет крупнейшая в современной истории республики делегация из Болгарии
Читать полностью