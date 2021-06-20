В Белом доме пригрозили КНР изоляцией в случае отказа выяснять причины появления COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Китай окажется в изоляции, если не впустит на свою территорию международных специалистов, которые пытаются выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться коронавирус. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Говоря о консультациях, которые ранее американский лидер Джо Байден проводил с представителями стран, являющихся союзниками Вашингтона, Салливан отметил: "Это дипломатическая подготовка, сплочение государств, наращивание политического и дипломатического давления на Китай". "Это ключевой элемент предпринимаемых нами усилий с целью поставить Китай перед жестким выбором: либо они подойдут к этому ответственно и впустят следователей, чтобы они могли заняться своей работой и выяснить, откуда все это появилось, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", - сообщил он.

Байден ранее заявил, что власти Китая должны открыть для мирового сообщества доступ к Уханьскому институту вирусологии. Он отметил, что пока "не пришел к выводу" относительно происхождения коронавируса. В конце мая Байден сообщил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или с возможного инцидента в китайской лаборатории. Американский лидер поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.

Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, подобное поручение американского президента указывает на то, что США не заботятся о фактах и истине, не заинтересованы в проведении серьезного, основанного на научном подходе исследования источников происхождения коронавируса и используют эпидемию как инструмент политических манипуляций.