Фестиваль болгарской культуры "Розафест" пройдет в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Международный форум болгарской культуры "Розафест", на который прибудет крупнейшая в современной истории Крыма делегация из Болгарии, откроется в понедельник на поле с цветущими розами в Белогорском районе.

"Данная конференция направлена на поиски вариантов эффективного сотрудничества, позволяющих Республике Болгария и Республике Крым возобновить былое сотрудничество в эфиромасличной отрасли. Конференция состоится при участии специалистов из Болгарии, регионов Российской Федерации и Республики Крым, <...> пройдет на базе федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма", - сообщается на сайте фестиваля.

В рамках "Розафеста" организована международная научно-практическая конференция "Научный и инновационный потенциал развития производства, переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений". Также запланированы первый конкурс красоты "Царица роз", дефиле участниц международного конкурса красоты и материнства, показы дизайнеров из 16 регионов России.

Организаторы ожидают до 5 тыс. гостей. В рамках деловой программы форума пройдут круглые столы и будут подписаны соглашения о сотрудничестве в эфиромасличной отрасли.

В мае 2021 года председатель "Центра болгарской культуры им. Ивана Вазова" Алла Аман сообщала, что делегация из 40 представителей власти, бизнеса, культурного и научного сообществ Болгарии прибудет в Крым на международный форум болгарской культуры "Розафест-2021", который должен был пройти с 11 по 14 июня на розовом поле НИИ сельского хозяйства республики в Белогорском районе. Основной день фестиваля планировался на 13 июня, однако его перенесли на 21 июня, когда ожидается активное цветение роз.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.