В Италии отменили комендантский час, введенный в связи с коронавирусом

РИМ, 21 июня. /ТАСС/. Комендантский час, действовавший в Италии на протяжении почти девяти месяцев в связи с распространением коронавируса, отменяется в понедельник на территории всей страны. О данном решении было ранее объявлено в рамках графика ослабления ограничительных мер.

По факту в большинстве регионов республики комендантский час, который в последние недели перенесли на полночь, практически перестал действовать, поскольку более половины областей перешли в безопасную с эпидемиологической точки зрения белую зону, где данный режим отменен. С понедельника в желтой зоне остается только одна из 20 областей - Валле-д'Аоста. Она станет белой, как ожидается, через неделю.

В воскресенье в стране были зарегистрированы самые низкие с начала года эпидемиологические показатели. Число новых случаев заражения составило 881, умерли за сутки от последствий инфицирования коронавирусом 17 человек. Такие данные соответствуют ситуации августа прошлого года, когда еще не началась вторая волна. Общее число инфицированных с начала пандемии в Италии достигло 4 252 976, из них умерли 127 270 человек. Сокращается число госпитализаций, в том числе в отделениях интенсивной терапии, где проходят лечение менее 400 пациентов. Всего госпитализированы с коронавирусом менее 2,5 тыс. человек. В настоящий момент число заболевших составляет менее 90 тыс.

Власти указывают, что такого заметного улучшения ситуации удалось добиться не только благодаря ограничениям, но и за счет вакцинации. Всего с конца прошлого года было сделано более 45 млн прививок, полный цикл иммунизации прошли 15,5 млн человек (почти 30% населения в возрасте 12 лет и старше).

На данный момент сохраняются лишь масочный режим (даже на открытом воздухе), дистанцирование и ограничения по числу зрителей на зрелищных мероприятиях. Кроме того, для крупных торжественных мероприятий и путешествий введен сертификат, в котором содержится информация о вакцинации (пока только признанными в ЕС препаратами), перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус.

Последний бастион

В правительстве обсуждается вопрос об отмене обязательного ношения масок на улице. Итальянские СМИ сообщали, что данное решение, вероятно, вступит в силу 15 июля. Однако премьер-министр Марио Драги не подтвердил эту информацию, сообщив, что правительство будет отталкиваться от рекомендаций экспертов. Однако на морских курортах и побережьях первые отдыхающие масок не надевают.

Другой вопрос, который вызывает споры внутри правящей коалиции, - продление режима чрезвычайной ситуации. Он был введен в конце января 2020 года и уже несколько раз продлевался. Очередной срок его действия истекает 31 июля. Ранее министр здравоохранения Роберто Сперанца выразил надежду, что режим ЧС можно будет более не продлевать. На этом настаивает, в частности, входящая в правящую коалицию партия "Лига". Однако в СМИ просочилась информация о том, что премьер не склонен отказываться от режима ЧС, который предполагает специальные полномочия правительства, позволяющие быстро принимать решения в отношении экстренных мер и ограничений без долгой процедуры парламентского одобрения. Власти не исключают, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть вновь введены.

В Италии поставлена задача иммунизировать 70-80% населения к сентябрю. Несмотря на кампанию вакцинации, звучат опасения специалистов, что осенью с началом нового учебного года число случаев заражения может снова увеличиться. Особое беспокойство вызывают варианты коронавируса, против которых вакцины могут быть менее действенными. Вводить обязательную вакцинацию, которая сейчас распространяется только на медперсонал, власти не планируют.