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Пандемия COVID-19

США продлили ограничения на въезд в страну из Мексики и Канады до 21 июля

Американские власти ведут переговоры с канадскими и мексиканскими коллегами по выработке условий, которые позволят смягчить ограничения

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США продлило действующие ограничения на въезд в страну с территории Мексики и Канады до 21 июля, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

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"Для снижения распространения [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 Соединенные Штаты продлевают ограничения на поездки и паромные переправы в нашу страну из Мексики и Канады без крайней необходимости до 21 июля", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что американские власти ведут переговоры на уровне рабочих групп с канадскими и мексиканскими коллегами по выработке условий, которые позволят смягчить действующие ограничения.

Теги
КанадаМексикаСШАПандемия COVID-19
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