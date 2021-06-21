В Индии выявили 20 случаев заражения новым вариантом местного штамма коронавируса

ТАСС, 21 июня. По меньшей мере 20 случаев заражения новым вариантом индийского штамма коронавируса, получившим название "Дельта плюс", выявлены в штате Махараштра в центральной части Индии. Об этом в воскресенье со ссылкой на власти штата сообщила газета Hindustan Times .

Что нам о нем известно?

Индийский штамм коронавируса. Что нам о нем известно?

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По ее данным, заражения новым вариантом, появившимся в результате мутаций штамма "Дельта", зафиксированы в четырех районах штата.

Как сообщила газета, в Министерстве здравоохранения Индии заявили, что вариант "Дельта плюс" в настоящее время вызывает интерес исследователей, однако пока не квалифицируется как "вызывающий опасения".

В Индии общее число инфицированных коронавирусом за время эпидемии составило 29 881 965. Количество летальных исходов, связанных с инфекцией, в воскресенье достигло 386 713.