В семи префектурах Японии вступил в силу режим усиленных мер против COVID-19

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Режим усиленных мер против распространения коронавируса вступил в силу в понедельник в семи префектурах Японии, где ранее действовал более жесткий режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По решению правительства, ограничения будут применяться в Токио, Айти, Киото, Осаке, Хёго, Фукуоке и Хоккайдо до 11 июля.

Также аналогичный режим усиленных мер продолжит оставаться в силе в соседних со столицей префектурах Тиба, Канагава и Сайтама. Там он был введен еще в мае.

В рамках него заведениям общепита предписано закрываться в 20:00. Однако в отличие от режима ЧС вновь разрешается продажа алкоголя до 19:00. При этом в Токио и Осаке в барах и ресторанах алкогольные напитки можно употреблять либо одному либо вдвоем и только на протяжении 90 минут.

Также правительство просит людей по возможности ограничивать перемещения, а компании - переводить сотрудников на удаленную работу. За счет действия ограничений в густонаселенных префектурах власти Японии в первую очередь рассчитывают сдержать распространение коронавируса и предотвратить новые всплески заражений в период перед летние Олимпиадой в Токио.

В последние две недели суточный прирост заражений коронавирусом в Японии держится на уровне 1,5 тыс. Это в 4-5 раз ниже, чем пиковые показатели, которые фиксировались в начале мая.

По последним данным, общее количество случаев инфицирования в стране превысило 785 тыс., более 14,4 тыс. заразившихся умерли. Число пациентов в тяжелом состоянии составляет порядка 700.