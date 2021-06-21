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В Судане больные раком дети вышли на протест из-за отсутствия препаратов для химиотерапии

Участники акции устроили сидячую забастовку перед зданием Министерства здравоохранения республики

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Десятки суданских детей, страдающих онкологическими заболеваниями, приняли в столице страны, городе Хартуме, участие в сидячей забастовке перед зданием Министерства здравоохранения Судана, чтобы обратить внимание на проблему острой нехватки жизненно необходимых для их лечения препаратов для химиотерапии. Об этом сообщил в воскресенье суданский информационный портал Al Intibaha.

"Тысячам больных раком грозит катастрофа из-за полного отсутствия компонентов для химиотерапии", - прокомментировала директор Национального института рака и Центра диагностики и лечения онкологических заболеваний Нада Отман складывающуюся ситуацию со страдающими онкозаболеваниями в Судане.

По официальным данным суданских властей, два действующих в стране центра по лечению больных раком детей принимают в неделю от 500 до 600 маленьких пациентов.

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Судан
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