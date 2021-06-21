Пушков рассказал, за какое время Google и Facebook удаляют запрещенный в России контент

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Компания Google в среднем тратит на выполнение требований Роскомнадзора по удалению запрещенной в РФ информации 82 дня, Facebook - 105 дней, сообщил ТАСС председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Если наше законодательство требует удаления запрещенных материалов за сутки, то у Google среднее время выполнения требований по удалению запрещенной информации составляет 82 дня. Facebook с 2015 года не удалил более 3 700 запрещенных материалов, среднее выполнение требований по удалению запрещенной информации - 105 суток", - пояснил Пушков, добавив, что данная статистика основана на информации Роскомнадзора.

Сенатор добавил, что Google к данному моменту не удалил из поисковой выдачи примерно треть вредоносного контента - примерно 5 200 запрещенных в РФ материалов. По его словам, если социальная сеть Twitter под угрозой блокировки изменила первоначальную позицию "игнорирования предписаний Роскомнадзора", то Google все еще сохраняет значительную часть вредоносного контента и блокирует российские информационные ресурсы. Как отметил Пушков, Twitter с 2015 года отказывался удалять более 6 тысяч запрещенных материалов. "Но после того, как ему пригрозили, что с 15 мая замедление трафика перейдет к блокировке трафика, Twitter предпринял достаточно большие усилия, сейчас неудаленными остаются 490 материалов с запрещенным в России контентом", - подчеркнул Пушков.

"Сейчас можно подвести промежуточные итоги наших взаимоотношений с американскими интернет-платформами, которые показывают, что, с одной стороны, они делают определенные шаги навстречу российскому законодательству и пожеланиям Роскомнадзора, но с другой - стараются не полностью выполнять эти предписания. Тем самым они пытаются оставить себе как бы особое право на окончательное решение, что удалять, а что нет. Это наводит на определенные размышления, потому что неполное выполнение российского законодательства все равно остается нарушением", - сказал сенатор.

Ранее в Роскомнадзоре отметили, на платформах Google и YouTube также было выявлено 29 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов. Среди них Russia Today, "Россия-24", НТВ, ТВЦ, "Взгляд", "Царьград", РИА ФАН и иные российские издания. Под ограничением оказались документальный фильмы "Беслан. Фильм Александра Рогаткина", "Ржев. 500 дней в огне", "Крым. Путь на Родину", а также интервью российского вирусолога Дмитрия Львова, посвященное проблемам COVID-19, видеоролики с государственным гимном России и другое.