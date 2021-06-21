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Пандемия COVID-19

В Японии началась вакцинация от коронавируса в университетах и на рабочих местах

Заявки на прививки в рамках этого этапа иммунизации уже подали порядка 13,7 млн человек

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса началась в Японии в университетах, а также на рабочих местах среди сотрудников компаний и предприятий. Как заявил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като, это должно повысить темпы иммунизации населения.

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"С началом вакцинации на рабочих местах и в университетах темпы иммунизации должны вырасти. Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса", - приводит его слова телеканал NHK. Като в понедельник посетил штаб-квартиру корпорации Itochu в Токио, где осмотрел место проведения вакцинации сотрудников.

Всего, по данным правительства Японии, по всей стране зарегистрировано более 3,4 тыс. площадок для вакцинации на рабочих местах и в университетах. Заявки на прививки в рамках этого этапа иммунизации уже подали порядка 13,7 млн человек.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили 4,2 млн из 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории 14,7 млн человек привиты первой дозой вакцины, а 3,8 млн - двумя.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата в настоящее время одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием продукции AstraZeneca пока не проводится.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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