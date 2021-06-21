Экоактивисты выиграли президентский грант на вовлечение жителей Байкала в охрану озера

ИРКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Ассоциация "Большая Байкальская тропа", которая занимается строительством экологических троп и экопросвещением, выиграла президентский грант в размере 2,9 млн рублей на проект по вовлечению жителей Байкальского региона в охрану озера. Об этом в понедельник сообщила ТАСС президент ассоциации Елена Чубакова.

"Мы выиграли президентский грант на проект, который называется "Мы здесь", и планируем привлечь 80 местных волонтеров - жителей Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области - в мероприятия по охране Байкала", - сказала Чубакова.

Она объяснила, что в волонтерских проектах Большой Байкальской тропы всегда принимали участие в основном жители других регионов России, а до пандемии также приезжали добровольцы из-за рубежа. Местные же жители зачастую не участвовали в таких проектах. По оценке ассоциации, около 40% населения крупных городов Иркутской области за всю свою жизнь ни разу не были на Байкале. В Забайкальском крае этот процент еще выше.

"Мы бы хотели, чтобы они тоже экологизировались. Цель проекта - это содействие экопросвещению, развитию экологизации местных сообществ через проведение мероприятий на территории Байкальского региона", - сказала собеседница агентства.

Реализация проекта, рассчитанного на 2021 год, начнется 1 июля. Работа будет состоять из теоретической и практической частей. Для жителей трех байкальских регионов организуют встречи с представителями туриндустрии, МЧС, специалистами в области экологии, экспертами ассоциации, которые расскажут о волонтерстве, строительстве троп, пожарном добровольчестве, особенностях Байкала, раздельном сборе мусора. В практической части жителей привлекут к строительству экотроп. Сейчас представители ассоциации проводят разведку, чтобы определить места для работы.

Софинансирование проекта по линии ассоциации составит порядка 2 млн рублей.

Проекты сезона

Другим крупным проектом, который ассоциация реализует вместе с коллективом Прибайкальского национального парка, в этом сезоне стало восстановление аварийного участка Большой Байкальской тропы - одного из самых популярных пеших маршрутов вдоль Байкала. Группа волонтеров и специалистов - всего около 15 человек - отправится к месту проведения работ в понедельник, 21 июня. Обезопасить пятикилометровый участок тропы, где произошли осыпи и обрушения, планируется за восемь дней, уточнила Чубакова.

Пять километров тропы на участке между поселками Большие Коты и Большое Голоустное расчистят, там сделают подпорные стенки. Маршрут в связи с неудовлетворительным состоянием участка не закрыт для посещения, но туристов информируют о сложностях. Всего протяженность обустроенной Большой Байкальской тропы составляет 54 км, она начинается в поселке Листвянка в 70 км от Иркутска. Маршрут ежегодно посещают более 12 тыс. туристов. Тропа была продолжена и обустроена волонтерами.

Всего в сезоне 2021 года ассоциация рассчитывает привлечь к своим проектам не менее 400 волонтеров, набор которых сейчас продолжается. Запланированы работы по обслуживанию тропы в Байкальском заповеднике в Республике Бурятия, проект по строительству экотроп с участием волонтеров с ограниченными физическими возможностями, расчистка троп, строительство гатей, восстановление информационных стендов и указательных знаков в создаваемом региональном природном парке "Витязь" в Иркутской области.

Чубакова рассказала, что волонтеры ассоциации также отправятся на Сахалин, где на протяжении двух недель будут обустраивать экотропу в Сахалинском ботаническом саду, а на Камчатке эксперты Большой Байкальской тропы будут консультировать заповедник "Кроноцкий" в вопросах тропостроительства.

Ассоциация Большая Байкальская тропа создана в 2003 году. Объединяет специалистов, волонтеров и туристов. За 18 лет работы было построено 500 км троп, реализовано пять проектов по обустройству родников. В этих работах участвовали 6,3 тыс. волонтеров из 30 стран.