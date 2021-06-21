Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при высокой температуре воздуха

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении достигает плюс 28,5 градусов. При 29 градусах тепла следует уменьшить режим на два часа, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке [плюс] 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до [плюс] 29 градусов - на два часа, при температуре [плюс] 30,5 градусов - на четыре часа", - говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор отмечает, что продолжительность периодов непрерывной работы на открытом воздухе при температуре выше 32,5 градусов тепла должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. А допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не может превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для тех, кто ее не имеет.

В ведомстве добавляют, что работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов тепла относится к опасной, и советуют изменить график, сдвинув его на утреннее или вечернее время.

"Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет", - говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор рекомендует соблюдать питьевой режим, возмещать потерю солей и микроэлементов подсоленной и минеральной щелочной водой, кисломолочными и витаминизированными напитками, соками, кислородно-белковыми коктейлями.