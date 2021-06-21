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Пандемия COVID-19

В Сингапуре возобновили работу кафе, ресторанов и спортзалов

С целью снижения риска передачи вируса посетителям запретили громко разговаривать, администрации заведений не разрешается включать музыку, организовывать телевизионные трансляции

СИНГАПУР, 21 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура с понедельника частично сняли социальные ограничения, возобновив деятельность кафе, ресторанов, спортивных залов. Об этом говорится в опубликованном заявлении межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19.

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"С 21 июня места общепита, кафе, рестораны смогут начать принимать посетителей, однако за каждым столом должно находиться не более двух человек, исключения не делаются даже для членов одной семьи", - отмечается в сообщении. Как уточнил сопредседатель группы, министр торговли и промышленности Гань Ким Юн, "с целью снижения риска передачи вируса посетителям будет запрещено громко разговаривать, администрации данных заведений не разрешается включать музыку, организовывать телевизионные трансляции". Вместе с тем проведение крупных торжеств, например свадеб, будет по-прежнему запрещено до середины июля.

Согласно вступившим в силу новым правилам, вновь разрешаются занятия без масок в помещениях спортивных и тренажерных залов, но только в группах составом не более двух человек.

Одновременно власти вводят обязательное тестирование на коронавирус работников предприятий сферы услуг, в частности кафе, ресторанов, салонов красоты, спортивных залов. Сотрудникам нужно будет делать тесты раз в две недели. Кроме того, как отметил сопредседатель группы, министр финансов Лоуренс Вон, посетители торговых центров и других мест крупного скопления людей в случае обнаружения там вируса будут проходить обязательное тестирование на коронавирус с одновременной изоляцией до получения результатов исследования.

На протяжении многих месяцев в городе-государстве практически отсутствовали местные случаи передачи вируса. Однако начиная с мая ежесуточный прирост составляет в среднем около 20 человек, особую обеспокоенность у правительства вызывает распространение индийского штамма. Всего за время пандемии здесь было зафиксировано более 62,4 тыс. инфицированных, 34 человека умерли, в больницах находятся около 140 пациентов, еще примерно 190 - в изоляционных центрах.

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