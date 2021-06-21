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Пандемия COVID-19

В Малайзии не исключили введение паспортов вакцинации для поездок по стране и за рубеж

В Минздраве Малайзии предполагают, что к ноябрю или декабрю в обществе появится коллективный иммунитет

СИНГАПУР, 21 июня. /ТАСС/. Власти Малайзии не исключают введение так называемых паспортов вакцинации, которые потребуются местным жителям как для поездок внутри страны, так и за рубеж. Об этом пишет в понедельник газета The Star со ссылкой генерального директора Минздрава Хишама Абдулу.

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По его словам, "власти пока рассматривают вероятность "паспортов здоровья" для путешествий". Вместе с тем представитель ведомства пояснил, что "только когда значительная часть населения получит вакцину, можно будет говорить о введении подобных документов". Хишам также добавил, что "такие паспорта могут быть необходимым условием для поездок между штатами и за рубеж".

"В течение ближайших двух-трех месяцев число вакцинированных жителей значительно вырастет, а к ноябрю или декабрю, возможно, в обществе появится коллективный иммунитет", - спрогнозировал представитель ведомства.

Государственная программа вакцинации стартовала в стране в конце февраля, на сегодняшний день чуть больше 12% получили первую дозу прививки. Власти одобрили для использования препараты Pfizer - BioNTech, в том числе для детей от 12 лет и старше, а также Sinovac и AstraZeneca. Кроме того, частные клиники получили разрешения предлагать вакцины Johnson & Johnson и CanSino.

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МалайзияПандемия COVID-19
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