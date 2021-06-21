Власти Южной Кореи намерены смягчить правила социального дистанцирования

СЕУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея в связи с активной вакцинацией от коронавируса в ближайшее время намерено смягчить действующие правила социального дистанцирования. Об этом сообщил в понедельник телеканал KBS .

По данным правительства, с 1 июля в столичном регионе число участников частных собраний будет увеличено до шести, а с 15 июля - до восьми. В остальных регионах страны ограничения на число участников таких встреч с начала июля будут полностью отменены. Сообщается также, что осенью большинство южнокорейских школьников смогут вернуться к очным занятиям.

Одновременно пятиуровневую схему социального дистанцирования заменит четырехуровневая. Самый низкий уровень будет сохраняться, когда число новых случаев заражения в сутки составит менее 250 в столичном регионе и менее 500 - по стране в целом. Второй уровень вводится, если показатели превысят 500 и 1 тыс. соответственно. Самый высокий уровень будет установлен, когда число новых случаев превысит 1 тыс. в столичном регионе и 2 тыс. - по стране.

В соответствии с новыми правилами смогут возобновить работу закрытые ранее ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения столичного региона, в котором пока планируется сохранить второй уровень социального дистанцирования. Предприятия общественного питания и тренажерные залы будут работать до полуночи, на два часа дольше, чем сейчас. В других регионах страны будет введен первый уровень социального дистанцирования.

По состоянию на 20 июня в общей сложности 15 млн жителей Южной Кореи (29,2% населения) привиты первой дозой вакцины от коронавируса, 4 млн человек (7,9%) вакцинированы полностью. За минувшие сутки в стране зарегистрированы 357 новых случаев заражения.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 151 506. В результате осложнений, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли два человека. Общее число смертей составляет 2 004, коэффициент смертности - 1,32%.