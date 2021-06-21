Власти Австралии надеются открыть границы к декабрю 2022 года

СИДНЕЙ, 21 июня. /ТАСС/. Границы Австралии в связи с распространением коронавируса останутся закрытыми до декабря 2022 года. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в интервью радиостанции 2GB .

Премьер, остающийся на карантине после поездки в Великобританию на саммит Группы семи, отметил, что говорить о возобновлении международных поездок к концу декабря 2022 года "слишком рано". "Я надеюсь, что к [католическому] Рождеству 2022 года мы сможем сделать это (открыть границы - прим. ТАСС), <...> однако коронавирус все еще очень опасен. [Вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 уже прошло через страны Европы и Великобританию, но не через Австралию, поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не допустить вспышек, как это было в других странах. Мы будем наблюдать за тем, что происходит, и ждать совета от наших экспертов", - сказал Моррисон.

Власти Австралии закрыли границы государства 24 марта 2020 года в связи с пандемией. В настоящий момент въезд в Австралию полностью запрещен для всех иностранцев. Граждане и постоянные жители страны могут вернуться на родину из-за границы, однако общее число репатриантов ограничено 3,5 тыс. в неделю. Все прилетевшие в Австралию обязаны пройти 14-дневную изоляцию в одном из государственных карантинных отелей или в специальном лагере для репатриантов.

По данным австралийского Минздрава, с начала пандемии в стране выявили 30 335 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 293 человека, умерли 910. С 22 февраля в Австралии идет общенациональная кампания по вакцинации против коронавируса. К 20 июня текущего года прививку сделали более 6,5 млн человек.