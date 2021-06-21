Власти Ялты разработают программу помощи тем, чье имущество повреждено ливнями

"В настоящий момент я дала поручение до конца недели разработать муниципальную программу в дополнение к федеральной и республиканской. [Муниципальная программа будет направлена] на компенсацию, на выплату конкретной материальной помощи, конкретно пострадавшим людям. Более подробно расскажу в конце недели. Сейчас самая главная задача - оказывать людям первую помощь, поскольку еще аварийно-спасательные мероприятия продолжаются, работаем круглосуточно", - сказала Павленко.

Она отметила, что в настоящее время в городе уже работает около десятка комиссий, члены которых с воскресенья ездят по Ялте, общаясь с подавшими заявления на компенсацию. Кроме того, планируется обследовать 87 домов, которые находились в зоне подтопления. "Они в основном все построены кустарным способом, могут нести угрозу жизни людей. Будем специальной комиссией проводить обследование на предмет дальнейшей пригодности этих зданий для проживания", - пояснила глава города.

По ее словам, власти уже получили первые заявления с просьбой о компенсациях за потерянное имущество, в том числе поврежденные автомобили. "Всего сегодня мы приняли более 140 заявлений [на компенсацию]. Работа началась только сегодня, поэтому мы полагаем, что это только начало", - сказала Павленко.

Она напомнила, что для города уже подготовлен первый транш в размере почти 58 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от ливней. Мэр Ялты не уточнила, заложены ли в эту сумму компенсации для владельцев поврежденных автомобилей.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту.