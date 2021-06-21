Власти Сиднея ввели санитарные ограничения из-за COVID-19

СИДНЕЙ, 21 июня. /ТАСС/. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс объявили о введении санитарных ограничений в Сиднее из-за вспышки коронавируса, зафиксированной в мегаполисе. Как сообщила в понедельник премьер-министр штата Глэдис Береджиклян, данное решение было принято после выявления 11 случаев заражения индийским вариантом коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ) среди жителей города.

По словам главы регионального правительства, с 21 июня жители семи центральных и юго-восточных районов Сиднея обязаны носить маску в общественных местах. Также власти ограничили до 20 число участников любых общественных мероприятий, проходящих в помещениях. "Мы пересмотрим список ограничений в четверг, но до этого просим всех использовать маски в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения", - сказала глава регионального правительства в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, сообщило, что 12 июня 2021 года инфицированный сотрудник международного аэропорта им. Кингсфорда Смита посетил несколько торговых центров на юго-востоке города. За следующую неделю число заразившихся увеличилось до 11, и власти приняли решение о поэтапном введении санитарных ограничений, сначала обязав жителей города надевать маски в общественном транспорте, а затем распространив это требование на все общественные места. Все австралийские регионы ограничили въезд на свою территорию для жителей Сиднея.

По данным австралийского Минздрава, с начала пандемии в стране выявили 30 335 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 293 человека, умерли 910. С 22 февраля в Австралии идет общенациональная кампания по вакцинации против коронавируса. К 20 июня текущего года прививку сделали более 6,5 млн человек.