В Новосибирской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Запрет на проведение массовых мероприятий ввели в Новосибирской области из-за роста заболеваемости коронавирусом. Также исключается участие зрителей при проведении спортивных соревнований, сообщил в понедельник во время оперативного совещания правительства глава региона Андрей Травников.

"Что касается органов власти, <…> нужно исключить проведение и подготовку мероприятий с массовым участием зрителей, в том числе мероприятия, которые будут проводиться на улице. Проведение спортивно-массовых мероприятий исключительно без зрителей, по возможности переместите сроки проведения таких мероприятий, если есть необходимость их все-таки провести", - сказал он.

Он добавил, что при проведении торжественных мероприятии в закрытом помещении со строгим соблюдением мер безопасности, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, рекомендуемая заполняемость зала должна составлять не более 50% от вместимости. Глава региона поручил представителям власти приложить все усилия для увеличения темпов вакцинации, чтобы сдержать распространение инфекции в регионе.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 150 случаев новой коронавирусной инфекции. Ранее в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было отменено празднование Дня города. 11 июня в области впервые с марта выявили больше 100 новых случаев заражения коронавирусом. В начале прошлой недели новосибирский Минздрав заново перепрофилировал городскую клиническую больницу № 12 и госпиталь ветеранов войн № 2 для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией.