Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до 30 сентября

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией продлят режим повышенной готовности и действующие в связи с ним ограничения до конца сентября. Такое решение на оперативном совещании правительства в региона в понедельник озвучил губернатор области Андрей Травников.

"Считаю обоснованным продлить режим повышенной готовности. Причем с учетом того, что самый тяжелый период может оказаться впереди, - это осень, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября", - сказал губернатор, поручив подготовить соответствующие документы.

В свою очередь глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что за прошедшую неделю в регионе было проведено более 47 тыс. тестов на коронавирус - на 30% больше, чем неделей ранее. По его словам, в Новосибирской области отмечается рост заболеваемости COVID-19 почти в два раза. "По коронавирусной инфекции необходимо сказать, что третью неделю мы идем с приростом. Последняя неделя - 838 случаев, это плюс 185 к предыдущей неделе, а если посмотреть <...> май месяц у нас прирост практически в два раза по недельной выявляемости", - сказал он, рекомендовав продлить режим повышенной готовности, действующий в регионе с весны 2020 года.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 150 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Ранее в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. 11 июня в области впервые с марта выявили больше 100 новых случаев заражения коронавирусом. В начале прошлой недели новосибирский Минздрав заново перепрофилировал городскую клиническую больницу № 12 и госпиталь ветеранов войн № 2 для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а позднее корпуса еще двух больниц региона.