Крупнейшая больница Кемеровской области приостановила выездные приемы врачей

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Крупнейшая больница Кемеровской области - Кузбасская клиническая больница им. С. В. Беляева, приостановила выездные приемы врачей из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на странице больницы в Instagram .

"С сегодняшнего дня выездные приемы наших врачей приостановлены в связи с эпидемиологической ситуацией. О дате возобновления выездных консультаций мы обязательно сообщим", - говорится в сообщении.

С начала июня в Кузбассе выявлено более 1,5 тыс. новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся с начала пандемии составляет более 38 тыс. Ежесуточный прирост заболеваемости за две первые недели июня в Кемеровской области вырос до более чем сотни случаев ежедневно.