В МЧС в условиях жары посоветовали меньше курить и не употреблять очень холодные напитки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в условиях жары советуют меньше курить, ежедневно проводить дома влажную уборку и не употреблять очень холодные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В условиях смога и жары нужно чаще бывать в помещении, ежедневно проводить дома влажную уборку, меньше курить", - говорится в рекомендациях МЧС.

Кроме того, специалисты отмечают, что в сутки следует выпивать не менее 2-2,5 литров чая, минеральной столовой негазированной воды, подсоленной воды, прохладительных напитков. "Не употребляйте очень холодные напитки", - призывают в ведомстве.

Дома в МЧС советуют устраивать влажные обтирания или принимать прохладительный душ, но с температурой воды не ниже 30 градусов. При этом на кондиционерах оптимально выставлять температуру не менее 23-25 градусов. Также, по мнению специалистов, не стоит находиться в помещениях с кондиционерами во влажной одежде.

Ранее в МЧС России по Москве и области предупредили о том, что до 24 июня в регионе ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов выше климатической нормы.