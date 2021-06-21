Минпромторг изучит вопрос создания датчиков, улавливающих бензпирен

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ изучит вопрос о возможном создании отечественных датчиков, улавливающих бензпирен. Об этом на Красноярском алюминиевом заводе сообщила журналистам вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.

В настоящее время в мире нет автоматизированных датчиков, измеряющих выбросы бензпирена.

"Я поручила министерству промышленности проработать вопрос о разработке отечественных автоматизированных датчиков, которые бы улавливали бензпирен в автоматическом режиме, учитывая, что программа модернизации [завода] завершится к 2030 году, я думаю нам это по силам", - сообщила Абрамченко.

По словам вице-премьера, завод планирует снизить выбросы бензпирена на 97% к 2030 году. Красноярский алюминиевый завод построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. Мощность предприятия превышает 1 млн т алюминия в год.

Бензпирен образуется при сгорании углеводородного жидкого, твердого и газообразного топлива. Вещество относится к первому классу опасности.