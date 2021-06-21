К 2 июля в Башкирии должны привить от коронавируса 60% госслужащих

ТАСС, 21 июня. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил вакцинировать от коронавируса 30% госслужащих к 25 июня, а к 2 июля довести процент вакцинации госслужащих до 60%. Также в регионе проведут просветительскую работу по вакцинации.

"Я попрошу определить количество [госслужащих], прошедших вакцинацию первым и вторым компонентом и имеющих противопоказания к вакцинации. Прошу до 25 июня обеспечить не менее 30% служащих, которые провакцинировались от фактического состава. К 2 июля вы должны обеспечить 60% служащих", - сказал Хабиров в понедельник в ходе оперативного совещания в правительстве.

Он также поручил организовать просветительскую работу по вакцинации. "Очень важно сделать стройную систему просветительской работы. Мы должны победить мракобесие. Мы пока мракобесию проигрываем. Привлеките, пожалуйста, академию наук, врачей, специалистов, общество "Знание", - поручил глава Башкирии.

Обстановка в регионе

Власти Башкирии в пятницу внесли ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса, согласно которым приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях жители смогут только после вакцинации, либо с отрицательным тестом на коронавирус. С 22 июня это требование распространяется на деятельность музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, осуществляемую в закрытых помещениях работу ночных клубов (дискотек), а также на проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

С 29 июня - на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки и работу пригородного поезда "Орлан".

Кроме того, до 2 июля жителям необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в Башкирии с начала пандемии выявили более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 37 тыс. человек.