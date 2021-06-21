В Удмуртии отменили фестиваль "Улетай" из-за роста заболеваемости коронавирусом

ИЖЕВСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом отменили рок-фестиваль "Улетай", который должен был состояться в июле. Рассматривают вопрос об отмене других массовых мероприятий, сообщил в понедельник глава республики Александр Бречалов, выступая на аппаратном совещании.

"Во взаимодействии с коллегами из Роспотребнадзора мы приняли решение по некоторым массовым мероприятиям. И, в первую очередь, естественно, по тем мероприятиям, где люди в какой-то одной локации какое-то время проживают, в палатках и так далее. Нам придется, мы вынуждены принять решение об их запрете или, по крайней мере, переносе. Речь идет, в первую очередь, о рок-фестивале "Улетай". <...> Потому что несколько дней находятся в одном месте тысячи человек", - сказал Бречалов.

Он также отметил, что власти региона рассматривают возможность закрыть фан-зону в ижевском парке Кирова, где организована трансляция спортивных матчей.

Бречалов сообщил, что ограничения планируют ввести до начала августа, и они связаны с тем, что в республике наблюдают рост заболеваемости коронавирусом среди молодежи. "Если раньше у нас акцентировано было на возрасте 60+, то сейчас, к огромному сожалению, не только 60+ болеют, примерно в том же темпе, но и молодежь с 18 до 35 лет - сейчас пока процент заболеваний увеличивается", - заметил он.

По данным оперативного штаба, впервые с 21 июня в республике ежедневно регистрируют более 50 случаев заражения коронавирусом. Всего на 21 июня в Удмуртии зарегистрировали более 35 тыс. лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

"Улетай" - один из крупнейших в России фестивалей рок-музыки под открытым небом, проводящийся на территории Удмуртии. Зрители живут в палаточных городках на открытом воздухе в поле около села Лагуново в Сарапульском районе. В 2021 году фестиваль должен был состояться с 16 по 18 июля, здесь планировали выступать группы "Сплин", "Алиса", "Ария", "Ундервуд", "Крематорий", "Анимация", проект "Горшенев" и другие.