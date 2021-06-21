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В результате забастовки на железнодорожные линии Парижа вышло не более половины составов

Работники линий парижского региона Национального общества железных дорог недовольны открытием сектора для конкуренции, что французские власти делают по требованию Европейской комиссии

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Работники линий парижского региона Национального общества железных дорог (SNCF) Франции проводят в понедельник крупную забастовку. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте компании-оператора. В результате на три линии городской электрички RER вышло не более половины составов, на другие шесть линий - не более трети.

Трудящиеся и их профсоюзы недовольны открытием сектора для конкуренции, что французские власти делают по требованию Европейской комиссии. Сотрудники ряда обслуживающих Париж линий RER выдвигают и ряд дополнительные требований, в частности связанных с условиями труда и постоянно возрастающей нагрузкой.

Забастовка проводится в важный день для французской системы школьного образования - начало экзаменов на степень бакалавра. В этой связи SNCF заранее предупредило районные отделы образования о возможном опоздании школьников и призвало их руководство отнестись к этому с пониманием.

Также SNCF призвало парижан и жителей столичного региона Иль-де-Франс по возможности перенести свои поездки на другие дни.

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